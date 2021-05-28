البارزاني وبيل يبحثان مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة

2021/05/28 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني إن هزيمة تنظيم داعش والإرهاب مرهون بالقضاء على الأساليب والعوامل المؤدية لظهور الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، إذ شدد الجانبان على ضرورة مواصلة الدعم والإسناد للبيشمركة وتعزيز التنسيق الأمني مع الجيش العراقي لمواجهة تهديدات داعش فضلا أهمية تفعيل مراكز التنسيق المشترك.

وأشار بيل إلى أهمية التصويت على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش كخطوة للاقتصاص من إرهابيي داعش وإحقاق العدالة وتعويض الضحايا.

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