هجوم مسلح على مكتب سليم الجبوري

2021/05/28 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض مكتب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري في محافظة ديالى الى هجوم مسلح من قبل مجهولين أسفر عن إصابة اثنين من العاملين في المكتب الى جروح خطيرة.

وذكر المكتب الإعلامي للجبوري أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على اثنين من العاملين في مكتب ديالى ما أدى الى اصبتهم بجروح خطيرة، مطالبا القوات الأمنية بفتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة وتقديمهم الى القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع وترهيب الاخرين ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب.https://ar-

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