المخابرات الأميركية: نظرية صناعة فيروس كورونا في مختبرات غير مستبعدة

2021/05/28 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المخابرات الأميركية، بان فيروس اكتوفيد تسع عشر قد يكون ظهر بشكل طبيعي نتيجة المخالطة بين بشر وحيوانات مصابة، مقابل احتمال اخر يؤكد وقوع حادث في مختبر كان مصدرا للجائحة العالمية.

وأوضحت وكالتان من الاستخبارات الأمريكية أن فيروس كورونا ظهر بشكل طبيعي بينما أيّدت وكالة ثالثة احتمال صنع الفيروس ف مختبرات، وقال مكتب المخابرات الوطنية في واشنطن إن الأجهزة لم تتوصل حتى الان الى كيفية انتقال الفيروس بشكل أولي، وأن الغالبية العظمى من الأجهزة الأمريكية تعتقد أن المعلومات غير كافية لتحديد نشاة الفيروس في مختبرات او ان يكون قد انتقل بصورة طبيعية.

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