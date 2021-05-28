2021/05/28 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى.. إطلاق وجبة أسماك "بني" في هور العمية بذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/28 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. إطلاق وجبة أسماك "بني" في هور العمية بذي قار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. إطلاق وجبة أسماك "بني" في هور العمية بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).