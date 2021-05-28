في العراق.. انسان الي يدخل المجال الطبي.. الثاني من نوعه في العالم أجمع!

2021/05/28 | 11:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

“آلكس” روبوت شبيه بالانسان يستخدم في جامعة كوية الطبية في إجراء الفحوصات الطبية التي يقوم بها طلاب كلية الطب على المرضى في مرحلة التدريب.

ويعد “آلكس” أول روبوت يستخدم في التجارب الطبية في إقليم كردستان والعراق.

الاستاذ في كلية الطب في جامعة كوية بهاء الدين قادر، قال بحسب وسائل اعلام كردية، إنه “يمكنك التواصل مع آلكس، هو لديه جميع الحواس مثلنا باستثناء حاسة الشم”.

وأضاف أن “الروبوت يستخدم عوضاً عن المريض في إجراء التجارب والفحوصات الطبيّة عليه، وهو ضروري جداً للقسم الطبي”.

الروبوت مربوط بجهاز كومبيوتر، يعرض جميع الفحوصات التي نجريها عليه، ويخضع للتحديث باستمرار، بالإضافة إلى كاميرا تصوير قادرة على تسجيل جميع الفحوصات التي نجريها على الروبوت على طول 1000 ساعة، وهو يزود الطلاب بالمعلومات حول صحة وخطأ التجارب، وفقاً لقادر.

هامون شيروان، طالب في كلية الطب، أشار إلى “امكانية أخذ تاريخ المرضي من الروبوت، هو يخبرنا عن ما يعانيه، ماذا تناول ومتى أصيب بالمرض”.

أما ريان آشتي، وهي طالبة أخرى في كلية الطب قالت: “جميعنا قمنا بفحصه وسمعنا نبضات قلبه، بشكل عام يمكننا إجراء جميع الفحوصات المطلوبة عليه”.

من جانبه، أكد عميد كلية الطب في جامعة كوية، دوان حويزي، أن “الروبوت مصنوع بشكل يمكنه من تمثيل المرضى من كلا الجنسين، وهو مزود بجميع القطع (الأجزاء) المطلوبة لذلك”.

الروبوت صنع بواسطة شركة أميركية، بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، وهو الثاني من نوعه على مستوى العالم، ويوجد روبوت واحد فقط مشابه لـ”آلكس” في العالم، وهو متطور بشكل أكثر.

منان كاليا، ممثلة الشركة المصنعة للروبوت، أفادت بأن “الروبوت لديه ذاكرة تمكنه من فهم جميع الأسئلة التي يطرحها الطلبة والمختصون الطبيون، والإجابة على كل الأسئلة الطبية التي تطرح عليه، وهو يقوم بالإجابة بحسب نوع السؤال”، مضيفة: “يمكنني القول أنه يعمل بشكل مماثل للجهاز الآلي الموجود على أجهزة الموبايل وموقع غوغل (سيري)، لكن آلكس يركز على الأسئلة الطبية”.

ويعد الروبوت “آلكس” مصدراً علمياً لمعرفة التطورات فيما يتعلق بأنواع الأمراض، إلكترونياً، إلى جانب إمكانية إجراء الفحوصات والتجارب الطبية عليه أكثر من 5 أعوام، كما يمكن تجديده.

ويعود تاريخ الروبوتات الطبية إلى أكثر من 25 سنة، وتمت صناعة أول روبوت من نوع “آلكس” عام 2018، و”آلكس” هو النموذج الثاني من نوعه

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