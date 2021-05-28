2021/05/28 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجيّة الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي يصل إلى بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي يصل إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي يصل إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).