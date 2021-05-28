حيدر العبادي يرفض تأجيل الانتخابات.. ويطالب بلاسخارت بمراقبة حقيقية

2021/05/28 | 11:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شدد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الجمعة، على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد، داعية بعثة الأمم المتحدة إلى مراقبة حقيقة للعملية الانتخابية.

ورحب العبادي في اجتماع مع ممثلة الأمين العام للمتحدة جنين بلاسخارت، بـ "قرار مجلس الأمن المتضمن إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات وفق السيادة العراقية"، مؤكدًا أهمية أنّ "تتوفر الأجواء التي تمهد لانتخابات نزيهة لا يتم فيها ممارسة الضغوط، وتزوير إرادة الناخب".

وقال العبادي، وفق بيان لمكتبه، إنّ "البلد يمر بتحديات عديدة ويجب أن تكون هناك معالجات حقيقية لهذه التحديات وفق خطط مُعدة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى "ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة واحترام المؤسسات، فالبلد بحاجة للاستقرار من أجل إعماره وتقديم الخدمات لأبنائه".

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أنّ "الانتخابات المبكرة مهمة جدًا في تصحيح العديد من المسارات الخاطئة، وتمتين ثقة الناس بالعملية السياسية"، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى "المساهمة الفعلية بالمراقبة على الانتخابات لتطمين المواطنين على حماية أصواتهم من التلاعب وبالتالي تشجيعهم للإدلاء بأصواتهم".

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