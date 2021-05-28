كوفاكس تؤكد حاجتها إلى ملياري دولار بشكل عاجل لتأمين اللقاحات للدول الفقيرة

2021/05/28 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الآلية العالمية لتأمين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الى الدول الفقيرة “كوفاكس” حاجتها الى ملياري دولار بشكل عاجل للتمكن من توفير اللقاحات لاثنتين وتسعين دولة فقيرة.

ووجهت كوفاكس نداء عاجلا أكدت فيه حاجتها الى ملياري دولار للتمكن من تغطية وتامين اللقاحات لنحو ثلاثين بالمئة من السكان في اثنتين وتسعين دولة فقيرة مبينة أنها بحاجة الى توفير المبلغ المذكور بحلول الثاني من شهر حزيران المقبل للتمكن من توفير اللقاحات وتوزيعها خلال الفترة المتبقية من عام ألفين وواحد وعشرين.

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