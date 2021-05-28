2021/05/28 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي أعراض سرطان المعدة العديد من أعراض سرطان المعدة مشابهة لحالات أقل خطورة، ولذلك من الصعب إدراك مثل هذه الأعراض في المراحل المبكرة.تشمل أعراض المرحلة المبكرة من سرطان المعدة على:• عسر الهضم المستمر• الريح المحصور في المعدة والتجشؤ المتكرر• حرقة في المعدة• الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند الأكل• الشعور بالانتفاخ بعد الأكل• الشعور بالوهن• ألم في المعدة أو في الصدر (الق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب وأعراض سرطان المعدة - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب وأعراض سرطان المعدة - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).