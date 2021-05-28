الديمقراطية الاميركية بين النظرية والتطبيق في الخارج،البلدان النامية انموذجا. - نجم الدليمي

#نجم_الدليمي خطة المقالة: أولا: دور CIA في "عولمة" التجسس والقمع. ثانيا: بعض الأهداف الاستراتيجية لوكالة المخابرات المركزية الأميركية. ثالثا: الـ CIA وسياسة الإرهاب.
أولا : دور CIA في "عولمة" التجسس والقمع لقد تأسست CIA وفق ما يدعى بقانون الأمن الوطني في عام 1947 م وهي بداية الحرب الباردة وأن قانون الأمن الوطني لم يتضمن ذكر العمليات ا ......
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