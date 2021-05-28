الديمقراطية الاميركية بين النظرية والتطبيق في الخارج،البلدان النامية انموذجا. - نجم الدليمي

2021/05/28 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجم_الدليمي خطة المقالة:‏‏ ‏أولا: دور ‏CIA ‎‏ في "عولمة" التجسس والقمع.‏‏ ‏ثانيا: بعض الأهداف الاستراتيجية لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.‏‏ ‏ثالثا: الـ ‏CIA ‎‏ وسياسة الإرهاب.



‏أولا : دور ‏CIA‏ في "عولمة" التجسس والقمع ‏لقد تأسست ‏CIA‏ وفق ما يدعى بقانون الأمن الوطني في عام 1947 م وهي بداية الحرب ‏الباردة وأن قانون الأمن الوطني لم يتضمن ذكر العمليات ا ......





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