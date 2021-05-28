العلم والدين: مواجهة ضارية أو توزيع أدوار - السيد نصر الدين السيد

2021/05/28 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#السيد_نصر_الدين_السيد العلم والدين منظومتان لا غنى عن وجوهما سويا في حياة افراد أي مجتمع يسعى بجدية للارتقاء برفاه أعضائه.



فإسهام انجازات منظومة العلم في عملية الارتقاء هذه لا جدال فيها وتتبدى على عدة مستويات.



وفي المقابل توفر منظومة الدين لأتباعه إجابات على الأسئلة الوجودية التي تشغلهم.



اجابات تتسم ببساطة صياغتها وبموسيقى تراكيبها اللغوية.



لذا يخطئ من يتصور ان بالإمكان تحديث أيا من مجتمعات الشرق الأوسط حداثة حقيقي ......





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