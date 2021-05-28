السفارة الأميركية تحرض على حزب الله من بوابة حماية الأمن “الاسرائيلي”

2021/05/28 | 11:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دخلت السفارة الاميركية في بيروت على خط التحريض” على حزب الله من بوابة” الحرب الاسرائيلية على غزة والتوتر على الحدود الجنوبية.العالم_لبنان و كتبت صحيفة الديار اللبنانية اليوم الجمعة فكما اجبرت الادارة الاميركية على الالتفات الى الشرق الاوسط رغما عن انفها بعد العدوان الاسرائيلي على غزة، عادت واشنطن للاهتمام بالملف اللبناني لكن من الزاوية […]

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