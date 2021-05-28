ترتفع مدة العقوبة 20 شهرا.. حكم جديد بالسجن على قطب الإعلام جيمي لاي في هونغ كونغ

2021/05/28 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حكم جديد بالسجن على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي، الجمعة، لمشاركته في تجمع احتجاجي محظور في 2019 في الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشيوعية.

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