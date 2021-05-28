لأول مرة.. 10 الاف “إصبعية” تشق طريقها في مياه هور العمية

2021/05/28 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أطلقت مديرية زراعة ذي قار خامس وجبة من اصبعيات أسماك البني في إحدى أهوار المحافظة.

وقال مدير زراعة المحافظة، صالح هادي في تصريحات صحفية، إن “كوادر مديرية الزراعة أطلقت اليوم 10 آلاف اصبعية بوزن عالي من أسماك البني للمرة الأولى في هور العمية بقضاء الگرمة جنوبي محافظة ذي قار”.

وأوضح هادي، أن “هذه الوجبة الخامسة من الأسماك التي تطلق، حيث كانت الوجبات الأربع السابقة من أسماك الكارب والتي بلغت 48 مليون سمكة من هذا الصنف”.

وفرضت المديرية “تعهدات على المواطنين وبحضور القائممقام بعدم الصيد في الهور”، لافتا إلى أن “هذه الاصبعيات ستكون صالحة للصيد بعد قرابة شهرين من الآن”.

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