العراق يتجه لرفع قيود كورونا... ولا قلق من السلالة الهندية

2021/05/28 | 11:45 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون حكوميون عراقيون، اليوم الجمعة، عن توجه لإلغاء العمل بنظام حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات على البلاد، منذ عدة أشهر عقب تصاعد معدل الإصابات بفيروس كورونا لمستويات قياسية.

ويتصدّر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بالجائحة، إذ تشير الأرقام الرسمية لوزارة الصحة إلى إصابة قرابة مليون و200 ألف عراقي، ووفاة أكثر من 16 ألفا آخرين، في وقت تسجل قطاعات عدّة في البلاد خسائر مالية كبيرة جراء الإغلاق وتفشي الوباء.

وأكّد مُقرر خليّة الأزمة في البرلمان العراقي، جواد الموسوي، تقديم توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية تتضمن متابعة عدد الإصابات والوفيات خلال 10 أيام، ومن بعدها يتم رفع الحظر الجزئي على مرحلتين، مشيرا في إيجاز قدمه للصحافيين مساء أمس الخميس إلى أن "المرحلة الأولى تتضمن أن يكون الحظر الجزئي من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً، وهذا هو السياق المتبع في أغلب الدول".

وتابع أن "المرحلة الثانية تطبّق وفق التوصية بعد استقرار الإصابات عند معدل ألف أو ألفين، ويمكن خلالها رفع الحظر الجزئي بشكل تام".



ولفت إلى وجود توجّه لتوسيع استيراد اللقاحات بسبب وجود زيادة في أعداد الراغبين بالتلقيح، وكذلك إمكانية زيادة تنويع اللقاحات والعمل على تعددها"، مبينا أن وزارة الصحة تعتمد على اللقاحات المعتمدة لدى الصحة العالمية".

في السياق نفسه، أكد مسؤول حكومي عراقي لـ"العربي الجديد"، أن لجنة الصحة والسلامة الوطنية المرتبطة بمجلس الوزراء "تدرس تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا، للمساعدة في تخفيف الضغط الذي سببته الإغلاقات على القطاع الخاص، لكن بشرط ألا تشكل خطرا من حيث عودة تسجيل إصابات مرتفعة مرة أخرى".

وكانت اللجنة قد قررت في الثالث عشر من الشهر الحالي، إلغاء الحظر الشامل للتجول يومي الجمعة والسبت وتحويله إلى جزئي من التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع.

وفي سياق متصل، أشار عضو خلية الأزمة النيابية، سلمان حسن، إلى احتواء خطر السلالة الهندية لكورونا، موضحا في تصريح صحافي، أن العائدين من الهند خضعوا لإجراءات جيدة من قبل وزارة الصحة العراقية، من خلال فحص متكرر لهم للاطمئنان على وضعهم الصحي، والتأكد من عدم حمل أي منهم السلالة الهندية.

وأكد أن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية حالة من القلق بعد عودة مئات العراقيين الذين كانوا عالقين في المدن الهندية، بعد ظهور ما بات يعرف بـ "السلالة الهندية" لفيروس كورونا، والتي تعد الأكثر شراسة.

ولفت إلى أن جهود وزارة الصحة في احتواء السلالة ومنع وصولها إلى العراق وانتشاره كانت ناجحة من خلال متابعة ملف العائدين، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية.

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