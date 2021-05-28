الصحة العالمية تؤكد ظهور السلالة الهندية في دولة مجاورة للعراق

2021/05/28 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في

مصر، الدكتورة نعيمة القصير، أنه حتى

الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في

مصر، ولم تسجل أي حالة إصابة بها.

وقالت القصير، خلال مداخلة هاتفية

ببرنامج "يحدث في مصر"، أن ا

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