السيولة العامة ومشكلات الائتمان في العراق

2021/05/28 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.مظهر محمد صالح

يخضع النظام الائتماني المصرفي في

العراق الى تراكيب موروثة ومعقدة،

يتمثل قيدها الاول بارتفاع مخاطر

استرداد الديون والتعثرات في تحصيل

القروض الممنوحة والتي تبلغ ١٨٪؜ في حين

ان ا

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