صحة ميسان: إجراءات جديدة لحث المواطنين على اللقاح

2021/05/28 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع كشفت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة لحث المواطنين على أخذ اللقاح، فيما اكدت أن نسبة الذين تلقوا اللقاح هي 1.3% من مجمل سكان المحافظة.وقال مدير صحة ميسان علي العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية ستتخذ إجراءات من أجل حث المواطنين على أخذ اللقاح"مبيناً أن "الاجراءات هي توسعة المنافذ التلقيحية وخاصة للقاح فايزر، وزيادة حصة المحافظة من اللقاحات، فضلاً عن تكثيف الجهود لزيادة التوعية حول أهمية ودور اللقاح في الحد من انتشار كورونا ومنع المضاعفات التي تسهم بخفض نسبة الدخول الى المستشفيات".وأضاف أن "نسبة الذين تلقوا اللقاح بكافة انواعه لجميع سكان محافظة ميسان هي 1.3%، أما نسبة أخذ اللقاح الى الهدف أو الفئة المشمولة فقط هي 5.3%".

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