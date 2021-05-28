مفاجأة جديدة.. رونالدو يبلغ زملاءه بقراره النهائي بشأن يوفنتوس

2021/05/28 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الايطالي، موقفه من البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.واوضحت تقارير صحفية أن هداف يوفنتوس، تحدث مع زملائه في الفريق وابلغهم برغبته في الرحيل عن يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ويحظى رونالدو باهتمام من جانب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد، وسبورتنج لشبونه وباريس سان جيرمان، لضمه خلال الفترة المقبلة حسب ما أوضحت تقارير صحفية.وتتجه إدارة يوفنتوس للموافقة على رغبة رونالدو، لتوفير الأموال التي يحصل عليها اللاعب كراتب، بالإضافة إلى الحصول على مقابل مادي كبير نظير رحيل رونالدو.جدير بالذكر أن رونالدو كان قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس في انتقالات صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد، وخاض حتى الآن 133 مباراة سجل خلالهم 101 هدف.

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