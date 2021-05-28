وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى بغداد

2021/05/28 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجية الباكستاني، مخدوم شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي وصل إلى بغداد".

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