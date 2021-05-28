أكثر من 186 ألفاً.. أدنى حصيلة إصابات بكورونا تسجلها الهند منذ شهر

2021/05/28 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الهند، الجمعة، تسجيل 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ شهر.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في تقريرها اليومي أنها سجلت 3660 حالة وفاة، مبينةً أن إجمالي الإصابات في البلاد يبلغ 27.56 مليون، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 318895.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بكورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود والفطر الأبيض".

وقد انتقلت العدوى الهندية إلى نحو 26 دولة مما قد ينذر بخطر وبائي جديد.

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