وزير الخارجية الباكستاني يصل الى بغداد

2021/05/28 | 12:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وكان المُتحدّث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف قد قال في بيان في وقت سابق من اليوم وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان "وزير الخارجيّة الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي يصل إلى بغداد اليوم، وسيلتقي رئيس الجمهوريّة برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجيّة فؤاد حسين، وعددٍ من السادة المسؤولين".

واضاف، ان "الزيارة تأتي لمناقشة سُبُل تعزيز التعاون الثنائيِّ بين بغداد وإسلام آباد".

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