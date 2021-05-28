2021/05/28 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، ان انشاء صندوق الاجيال هو الحل لواجهة الفقر والبطالة والتسول في العراق.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق الأجيال..



خطة بديلة لمواجهة الفقر والبطالة المركز الخبري الوطني.

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