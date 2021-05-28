169 مليون إصابة بكورونا في العالم

2021/05/28 | 12:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليوناً و623 ألفا و 439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 525 ألفاً و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليوناً و999 ألفاً و680 شخصاً وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و 726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عد الاصابات حيث سجلت ما إجمالية 27 مليوناً و547 ألفاً و705 أشخاص.

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