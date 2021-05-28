2021/05/28 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، نتائج عملية أمنية للقوات البرية.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن ” قيادة القوات البرية استمرت بجهودها الميدانية من خلال فرق الجيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها اعتقال متسللين من سوريا وإحباط 36 محاولة تهريب..



إعلان نتائج عملية للقوات البرية المركز الخبري الوطني.

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