المصريون يأهلون 4 جسور في الموصل ويتفاوضون لانشار جسر اخر في كركوك

2021/05/28 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن

علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد

والتعمير في مصر ، إحدى شركات وزارة

قطاع الأعمال العام، عقدا لإعادة تأهيل

أحد أهم الجسور في مدينة الموصل

العراقية، وذلك بتكلفة

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