جهات متنفذة تستحوذ على اراض تابعة لملعب الديوانية (صورة)

2021/05/28 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس نادي الديوانية، حسين

العنكوشي، جهات متنفذه في محافظة

الديوانية، بسرقة اراضي تقع مقابل ملعب

نادي الديوانية، وهي مخصصة كمرآب

للعجلات.

وقال العنكوشي في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "اصحاب نفوذ

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