2021/05/28 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني يدفع 10 فرق لاطفاء حريق اندلع داخل بناية وسط بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:19

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