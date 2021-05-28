2021/05/28 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 9 دقیقة

277 مشاهدة

اكدت هيئة الحج والعمرة ، الجمعة، ان الجانب السعودي لم يحدد حتى الآن حصة العراق من الحجاج.

وقال رئيس الهيئة سامي المسعودي في تصريح تابعه NRT عربية، (28 أيار 2021)، ان "أعداد الحجاج لسنة 2020 و2021 موجودة لدى الهيئة ، إلا أن المشكلة تكمن حاليا في أن وزارة الحج السعودية هي التي لم تحدد حتى الآن أعداد الحجاج لكل دولة "، لافتا الى أن "الجانب السعودي وعد بتحديد أعداد الحجاج لكل دولة قريبا".

واضاف المسعودي، ان "أعداد حجاج بيت الله الحرام من جميع الدول الإسلامية تبلغ مليوني حاج في كل عام ، إلا أنه تم تقليص العدد هذا العام واقتصر على 60 ألف حاج فقط بسبب وباء كورونا، وأنه لم يعرف بعد عدد العراقيين المشمولين بالحج لهذا العام".

واوضح، ان "أسماء الحجاج موجودة وجاهزة، وأن الهيئة بانتظار تحديد العدد من الجانب السعودي ليتسنى لها تلقيح المشمولين بالحج بالتنسيق مع وزارة الصحة"، مبينا ان "المملكة السعودية فرضت اللقاح الدولي المعتمد المضاد لفيروس كورونا على الحجاج من سن ال 18 الى سن ال 60 عاما".

واشار المسعودي، الى أن "الهيئة على استعداد لإجراء التلقيح ، وأنها وفرت أيضا جميع الجوانب اللوجستية للحجاج من النقل والطعام والسكن".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج والعمرة تتحدث عن مناسك الحج لسنة 2020 - 2021) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج والعمرة تتحدث عن مناسك الحج لسنة 2020 - 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).