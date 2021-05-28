اشتراط جديد من لجنة الإقليم المالية مقابل تسليم عائدات النفط للمركز

2021/05/28 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، الجمعة، أن الإقليم ما يزال متعهدا بالتزاماته بتسليم النفط إلى بغداد.

وقال أحمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة الإقليم لن تتراجع عن تعهدها بتسليم النفط وهي بانتظار التفاهم على الصيغة الفنية النهائية لاتفاق الموازنة، لتقوم بعدها بتسليم الحصة المتفق عليها من النفط".

وأضاف أنه "لا يوجد أي تراجع بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، والإقليم متمسك بتنفيذ اتفاق الموازنة، وننتظر من الحكومة الاتحادية أن تفي بالتزاماتها أيضاً".

ومن المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كردستان بغداد، الأحد المقبل، للتفاهم على تنفيذ اتفاق الموازنة، الذي ينص على تسليم حكومة الإقليم لكمية من النفط مقابل إرسال بغداد لرواتب موظفي الإقليم.

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