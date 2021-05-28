تحالف عزم: هذه الجهة تريد تصفيتنا جسدياً لإبعادنا عن المشهد

2021/05/28 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف تحالف عزم، بزعامة خميس الخنجر، الجمعة، عن أسباب الاستمرار بمحاولة الاغتيالات الجسدية التي تتعرض لها قيادات وأعضاء التحالف سياسية.

وقالت القيادية في التحالف نجاة الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "استهدافات الاغتيال الجسدية، التي يتعرض لها اعضاء وقيادات تحالف عزم، هي سياسية أكثر مما هي إرهابية أو جنائية، وهذا الأمر يأتي ضمن التنافس غير الشريف".

وبينت الطائي ان "هناك جهة تستغل موارد الدولة والمناصب الحكومية والمال السياسي والتهديد والابتزاز، لغرض المنافسة غير الشريفة، التي تستهدف تحالف عزم، بعد تصديه بشكل واضح للمشهد، ومقبوليته الكبيرة لدى الجماهير في كافة المدن العراقية".

وأضافت ان "هناك خشية من استمرار عمليات الاغتيال ضد شخصيات وقيادات تحالف عزم، كما هناك خشية من استهداف قادة التحالف والمرشحين البارزين في مناطق محددة، وهذا الأمر من أجل محالة إبعاد تحالف عزم وقياداته على المشهد".

وفي وقت سابق اغتال مسلحون مجهولون أحد اعضاء تحالف "عزم" البارزين في العاصمة بغداد هاشم المشهداني، فيما تعرض موكب القيادي في التحالف سليم الجبوري إلى إطلاق ناري من قبل مجهولين ما أدى الى إصابة اثنين من أفراد حمايته بإحدى مناطق محافظة ديالى.

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