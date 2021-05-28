التربية تكشف رؤيتها بشأن العام الدراسي وتحدد موعد نهايته

2021/05/28 | 12:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، الجمعة، عن عدة خيارات لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية، فيما استبعدت اعتماد قرار الدخول الشامل للصفوف المنتهية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، إن “لجنة التربية اجتمعت أمس مع وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة واللجنة الدائمة للامتحانات”، مبيناً أن “الرؤية بين اللجنة والوزارة كانت متطابقة، وتم تحديد الموعد النهائي للمراحل المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث متوسط، السادس الاعدادي)”.

وأشار إلى أن “وزارة التربية لديها رؤية بعدم إقرار الدخول الشامل باعتبار أنها سمحت بأربع دروس و10 درجات، وهذا يعد دخولاً شاملاً دون التصريح الرسمي به”، مشيراً إلى أن “الوزارة لديها عدة مقترحات في ما يخص الامتحانات للمراحل غير المنتهية وسوف يستمر التعليم الالكتروني لحين 1/ 7 ليكون نهاية العام الدراسي الحالي”.

وأضاف أن “هناك رؤية لدى الوزارة لمناقشة الاعتماد على درجة نصف السنة الدراسية أو يكون الامتحان حضورياً في نهاية العام، والرؤية الأقرب هي الاعتماد على درجة نصف السنة”.

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