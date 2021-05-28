رغم التقلبات الأخيرة.. أسواق الأسهم لاتزال الأفضل من حيث العائد والأمان

2021/05/28 | 12:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: رغم تقلبات الأسواق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وتباين أدائها خلال الأسبوع الماضي إلا أنها لازالت الأكثر جذبا لتحقيق عوائد استثمارية معتبرة فى ظل تذبذب أسعار الذهب كملاذ آمن و كذلك تراجع أسعار الفائدة البنكية واستمرار الإغلاقات …

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