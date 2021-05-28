المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان: الفرق الدولية لا يمكنها تغطية أكثر من 5% من المراكز الانتخابية

2021/05/28 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق إن الرقابة الدولية للانتخابات لا يمكنها تغطية ومراقبة أكثر من خمس بالمئة من مراكز الاقتراع.

ورحب مدير المركز حازم الرديني بقرار مجلس الامن الدولي تمديدَ عمل بعثةِ يونامي ومراقبة الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، مشيرا الى أنه قرار إيجابي.

وطالب الرديني الحكومة بتخصيص مبالغ مالية الى فرق المراقبة المحلية ودعم منظمات المجتمع المدني مشيرا الى ان الفرق المحلية تستطيع تغطية جميع مراكز الاقتراع على عكس الفرق الدولية التي لا يمكنها تغطية أكثر من خمس بالمئة من المراكز الانتخابية.

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