سعر برميل النفط يتخطى حاجز الـ70 دولارا بسبب انتشار التطعيم ضد فيروس كورونا

2021/05/28 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

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شهدت أسعار النفط، ارتفاعا بعد ان تخطت حاجز السبعين دولارا للبرميل، في حين رجحت بيانات اقتصادية أمريكية بانتعاش قوي في الطلب العالمي على الوقود في الربع الثالث من العام الحالي.

وتوقع محللون أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مئة مليون برميل يوميًا أثناء السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة وبعد انتشار برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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