2021/05/28 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمحافظتين .. إصابة شاب أنقذ امرأة وابنتها من كلب "مسعور" وانتشال جثة مسنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/28 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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