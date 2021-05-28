حريق ضخم في الكرادة وسط بغداد.. الدفاع المدني تدفع بـ 10 فرق إطفاء

2021/05/28 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اندلاع حريق داخل بناية في منطقة الكرادة.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 ايار 2021)، ان "حريق اندلع داخل بناية في منطقة الكرادة قرب ساحة كهرمانة والدفاع المدني يدفع 10 فرق اطفاء وانقاذ واسعاف للسيطرة على الحادث".

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