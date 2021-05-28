درجات حرارة خمسينية مع غبار وأتربة.. طقس العراق (خلال الأيام القادمة)

2021/05/28 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقع المتنبئ الجوي أحمد التميمي، الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع هبوب “رياح البوارح” الحارة المسببة لتصاعد الغبار والأتربة.وقال التميمي في بيان، انه “مع دخولنا في فصل الصيف مناخيا، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي خلال الايام القليلة القادمة، وموجة حارة تؤثر على عموم مدن ومناطق البلاد قبل […]

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