مسؤول: تلقيح جميع المشمولين بالحج هذا العام.. وننتظر تحديد حصة العراق

2021/05/28 | 12:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت هيئة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أن الجانب السعودي لم يحدد حتى الآن حصة العراق من الحجاج.وقال رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعداد الحجاج لسنة 2020 و2021 موجودة لدى الهيئة، إلا أن …

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