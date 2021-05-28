لتأمين لقاحات كورونا للدول الفقيرة.. كوفاكس بحاجة لملياري دولار

2021/05/28 | 12:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة "كوفاكس"، في نداء عاجل لجميع الداعمين ولكافة دول العالم أمس الخميس، أنّها بحاجة إلى ملياري دولار إضافية بحلول الثاني من حزيران لتتمكّن من تأمين لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لـ30% من …

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