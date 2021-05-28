الاعلام الامني يكشف حصيلة الممارسات الامنية خلال 5 ايام

2021/05/28 | 13:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من تاريخ 23/5/2021 ولغاية 28/5/2021.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه " تم القاء قبض على 86 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب وانقاذ 5 اشخاص حاولوا الانتحار وضبط عدد من الاسلحة غير المرخص وتفكيك عبوة ناسفة واحدة وضبط صاروخ واحد وحجز 19 دراجة وضبط 339 مركبة مخالفة".

واضافت، انه "تم القاء القبض على 84 من متعاطين ومروجين مخدرات والقبض على 210 متسول والقبض على شخصا 77 من المخالفين لتعليمات الحظر والقبض على 136مخمور وكذلك ضبط 7 عجلات تحمل مواد مهربة".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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