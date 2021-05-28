هيئة الحشد الشعبي تنفي إصدارها بياناً بشأن قضية اعتقال قاسم مصلح

2021/05/28 | 13:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، صدور أي بيان يخص قضية قائد الحشد الشعبي في الانبار قاسم مصلح حتى الآن.وذكرت الهيئة في بيان، انها”تنفي صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد لغاية الآن، وان كل ما صدر من بيانات تعتبر مزيفة”.واضافت: “نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع […]

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