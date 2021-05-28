من الانتخابات للتفجيرات الانتحارية.. العراق أرض خصبة للأخبار الكاذبة

2021/05/28 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظريات مؤامرة، هجمات، وباء كوفيد-19...مواضيع تتداول تحتها أخبار كاذبة كثيرة في العراق، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تسبب توترا في بلد عرف عقوداً من الحروب والأزمات، لذا برزت الحاجة إلى تفنيدها.

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