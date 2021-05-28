حقيقة صدور بيان من الحشد الشعبي بشأن اعتقال قاسم مصلح

2021/05/28 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح حتى الآن.

الهيئة قالت بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تنفي صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد لغاية الآن، وان كل ما صدر من بيانات تعتبر مزيفة".

واضاف البيان، "نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع البيانات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب وعلى باقي قنوات الإتصال الرسمية".

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