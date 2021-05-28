بالصورة: تفكيك منصة لاطلاق الصواريخ في بغداد

2021/05/28 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت القوات الامنية، اليوم الجمعة، من العثور على منصة لاطلاق الصواريخ في العاصمة بغداد.

وقال مصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من العثور على منصة لاطلاق الصواريخ معدة لاستهداف اماكن معينة قريبة على منطقة حي الجهاد في العاصمة بغداد".

واضاف المصدر انه "تم رفع وتفكيك المنصة دون حادث يذكر".

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