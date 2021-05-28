2021/05/28 | 13:13 - المصدر: آي كيو نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي: العثور على "ماكسويل" في الأهوار العراقية يعادل الفوز باليانصيب -عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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