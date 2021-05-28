2021/05/28 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة الحشد الشعبي، صدور أي بيان يخص قضية القائد قاسم مصلح حتى الآن.

وذكرت الهيئة في بيا أن “هيئة الحشد الشعبي، تنفي صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد لغاية الآن، وان كل ما صدر من بيانات تعتبر مزيفة”.

واضافت “نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع البيانات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب وعلى باقي قنوات الإتصال الرسمية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: لم يصدر أي بيان يخص قضية القائد قاسم مصلح حتى الآن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: لم يصدر أي بيان يخص قضية القائد قاسم مصلح حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).