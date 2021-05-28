الزراعة النيابية تطالب الحكومة العراقية بإطلاق حملة لحفر الآبار في المناطق الزراعية

2021/05/28 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الحكومة والجهات المعنية البدء بحملة واسعة لحفر الآبار في العراق لضمان توفير المياه للأراضي الزراعية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري إن الممارسات التي تنتهجها دول المنبع إيران وتركيا بدأت نتائجها السلبية تنعكس وبشكل واضح على المناطق الزراعية حيث يعاني سكان اغلب المناطق الزراعية المعتمدة على مياه نهر دجلة على وجه الخصوص عدم القدرة على ري أراضيهم.

ودعا الشمري الحكومة الى الاضطلاع بمسؤولياتها فيما يتعلق بالتواصل مع ايران وتركيا لتوفير حصص العراق المائية ووقف انتهاكهما للاتفاقيات الدولية.

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