الدولة الفدرالية وفاعلية اليسار الاشتراكي - لطفي حاتم

2021/05/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - حملت وحدانية التطور الرأسمالي كثرة من الإشكالات السياسية والفكرية لليسار الاشتراكي وافضت الى مراجعة حزمة من الموضوعات الفكرية منها الدولة الوطنية الديمقراطية وقواها الاجتماعية الضامنة لتطورها ومنها الأساليب الكفاحية لاستلام لسلطة السياسية فضلاً عن الوحدة السياسية لأحزاب اليسار الاشتراكي.



- انطلاقا من أهمية المراجعات المثارة وتعدد الرؤى الفكرية في الإجابة عليها نتوقف عند البناء الفدرالي للدول ......





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