رسالة الى رئيس وقادة جهاز المخابرات العامة، - الشاباك- - جواد بولس

2021/05/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس -- رسالة إلى رئيس وقادة جهاز المخابرات العامة، "الشاباك"قد يبدو غريبًا أن أقوم بنشر هذه الرسالة وبتوجيهها إلى قادة جهاز "الشاباك" الاسرائيلي؛ إذ ليس مرغوبًا ولا مقبولًا أن يخاطب مواطن عربي، مثلي، جهازًا أمنيًا؛ وإن فعل فلا يجوز أن تكون لغته طبيعية ومحترمة، لا سيما في هذه الأوقات التي تشهد فيها مجتمعاتنا العربية، في معظم المدن والقرى، هجمة اعتقالات وملاحقات خطيرة، تنفذها، بأساليب قمعية مرفو ......





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